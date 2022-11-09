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Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü yıl dönümü öncesi yayımladığı mesajda "Aziz Atatürk'ün devrimci fikirlerinin ışığında yürüyen bizler, onun kurduğu ve 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tanımladığı cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırma mücadelesi veriyoruz. Dostlarımız ve milletimizle el ele vererek, bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağımıza olan inancım tamdır" dedi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:19
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Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 84'üncü yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk 'millet egemenliği' düşüyle, gençlik yıllarını savaş meydanlarında geçirmiş bir lider, bir deha ve bir bilge devlet adamıdır. 57 yıllık ömrüne nice mücadeleler ve zaferler sığdıran büyük önderin en büyük mirası ise şüphesiz, özgür ve bağımsız cumhuriyetimizdir. Kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, tüm mazlum milletler için umut ışığı olmuştur" dedi.

Kılıçdaroğlu, mesajının devamında, "Aziz Atatürk'ün devrimci fikirlerinin ışığında yürüyen bizler, onun kurduğu ve 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tanımladığı cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırma mücadelesi veriyoruz. Dostlarımız ve milletimizle el ele vererek, bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. (AA)
 

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