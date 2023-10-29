Kılıçdaroğlu’ndan 100. yıl mesajı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyetin 100.yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu’ndan 100. yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin bir kutlama mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bugün, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren, güçlüleri değil,haklıları yüreklendiren bir gündür. Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan milletimizin, yönetimi ele aldığı gündür.

Bugün, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” diyenlerin, Cumhuriyet’i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun!

“TAM MANASIYLA BAĞIMSIZLIK İLANI”
;Cumhuriyetin inşasının hemen ardından gerçekleştirilen atılımlar, savaş meydanlarında kazandığımız zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam manasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir.

100 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyeti tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır.

Çünkü Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun en önemli adımı olsa da demokrasinin eksik kaldığı hiçbir rejim, tek başına millet egemenliğini sağlayamaz.

“ŞARTLAR ZOR VE ÇETİN OLABİLİR”
Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk’ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız!

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.

Yaşasın Cumhuriyet!"

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