Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Kurban Bayramı’nın birlikteliğin olduğu kadar, sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, önyargılardan kurtulmanın günü olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Bunları gerçekleştirdiğimizde adaleti de inşa etmiş olacağız. Bu nedenledir ki, devleti yönetenler liyakat sahibi ve adaletli davranmak zorundadırlar. Aslında demokrasinin varlık nedeni de bu. Unutulmaması gereken gerçek, insanlık tarihinin bir anlamda adaleti arama ve adaletsizliklerle mücadele tarihi olduğudur. Açıkça ifade etmek gerekirse, adalet arayışı aynı zamanda umudun tüketilmemesi ve umut arayışımızın da hep diri tutulması demektir. Dolayısıyla bizler; ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede, yaşamak isteriz.

Öte yandan, yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim. Bu duygularla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun.

3571352-e12c51616e749c005cfc0efe619c2ae3-1366x1366.jpg

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Kılıçdaroğlu’nun bir adamı daha ‘değişim’ dedi. Kılıçdaroğlu 'sende mi Brütüs' diyecek Siyaset
Kılıçdaroğlu’nun bir adamı daha ‘değişim’ dedi. Kılıçdaroğlu 'sende mi Brütüs' diyecek
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı Magazin
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı
İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı Güncel
İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı
Depremde kızını kaybeden baba mezarı başında kızının doğum gününü kutladı Güncel
Depremde kızını kaybeden baba mezarı başında kızının doğum gününü kutladı
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı. İmza atılacak tarih de belli oldu Spor
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı. İmza atılacak tarih de belli oldu
İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı Güncel
İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı