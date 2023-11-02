Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilere yönelik gözaltılara tepki ‘Belli ki Saray kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son iki günde gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerle ilgili tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilere yönelik gözaltılara tepki ‘Belli ki Saray kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış’

Kılıçdaroğlu, Saray’ın kalemini satmayan gazetecilere savaş açtığını söyledi.

Gazetecilerin Durumu

Son iki gün içinde gazeteciler Tolga Şardan, Dinçer Gökçe ve Cengiz Erdinç, çeşitli soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu 'yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamasıyla tutuklandı. Dinçer Gökçe, “FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik” soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Cengiz Erdinç ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu’nun Paylaşımı

Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltılara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Dün Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe, bugün Cengiz Erdinç… Belli ki Saray, kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin, yargının, dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz! #GazetecilikSuçDeğildir”

kilicdaroglu-x.png

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Tutuklu gazeteci Tolga Şardan’dan mesaj ‘Gazeteciliğin gereğini yaptım. Yine olsa yine yaparım’ Gündem
Tutuklu gazeteci Tolga Şardan’dan mesaj ‘Gazeteciliğin gereğini yaptım. Yine olsa yine yaparım’
İzmir'de 2 kilo bonzai ele geçirildi: 3 gözaltı Gündem
İzmir'de 2 kilo bonzai ele geçirildi: 3 gözaltı
Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni yapıldı Spor
Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni yapıldı
Virajı alamayan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolu kapattı Gündem
Virajı alamayan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolu kapattı
Fethiye’de 42 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Fethiye’de 42 kaçak göçmen yakalandı
Fatih Tekke'den flaş Icardi itirafı. Açıklamaları Galatasaraylı taraftarları kızdırdı Spor
Fatih Tekke'den flaş Icardi itirafı. Açıklamaları Galatasaraylı taraftarları kızdırdı