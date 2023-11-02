Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilere yönelik gözaltılara tepki ‘Belli ki Saray kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış’

Kılıçdaroğlu, Saray’ın kalemini satmayan gazetecilere savaş açtığını söyledi.

Gazetecilerin Durumu

Son iki gün içinde gazeteciler Tolga Şardan, Dinçer Gökçe ve Cengiz Erdinç, çeşitli soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu 'yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamasıyla tutuklandı. Dinçer Gökçe, “FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik” soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Cengiz Erdinç ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu’nun Paylaşımı

Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltılara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Dün Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe, bugün Cengiz Erdinç… Belli ki Saray, kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin, yargının, dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz! #GazetecilikSuçDeğildir”