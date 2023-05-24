Kılıçdaroğlu'ndan gençlere sandık çağrısı ‘28 Mayıs gençliğinizi geri almak için son şanstır’

Kılıçdaroğlu paylaşımında “Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur. Vatanını seven gelsin!” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu aynı paylaşımda birde video yayınladı.

Yayınladığı videoda ise “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup, işsiz güçsüz parasız bırakanlar mı gelsin? Unutma o oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.” dedi.