Kılıçdaroğlu'ndan ‘Gençliğe Hitabe'li yeni video: Mutlaka ama mutlaka kazanacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayarak, "Vatanını seven sandığa gelir" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan ‘Gençliğe Hitabe'li yeni video: Mutlaka ama mutlaka kazanacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis konuşması animasyonla yeniden canlandırıldı.

Kılıçdaroğlu, “Vatanını seven sandığa gelir.” Notuyla paylaştığı videoda şu mesajı verdi:

“MUTLAKA AMA MUTLAKA KAZANACAĞIZ!"

"Yüzyıl içinde iktidar sahibi olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Unutma! Umudunu kırmak ve seni istibalinden vazeçirmek isteyen düşmanlar ilelebet mevcut olacaktır. Senin vazifen korkuyu cesarete, gafleti adalete, sevgiyi nefrete dönüştürmek olmalıdır. Şayet birgün çaresiz kalırsan bir kurtarıcı bekleme, kurtarıcı sen ol. O yüzden ayağa kalk Türkiye! omuz omuza sandığa koş. Sadece bir adım kaldı. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız!"

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