Kılıçdaroğlu’ndan iktidara ‘sınır güvenliği’ çağrısı ‘Kaybedecek vaktimiz, canımız kalmadı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan’ı sınır güvenliğini sağlamamakla eleştirdi.

“Sınır namustur” dedi

Kılıçdaroğlu, X’te (Twitter) paylaştığı mesajında şunları söyledi:

“Yıllardır biz ‘Sınır namustur’ diyoruz, Erdoğan da çıkıp masal anlatıyor; bize söylenmedik laf, hakaret bırakmıyor. Ama gerçekler acı… Yine sınırdan geçen teröristler, yine kent merkezinde, üstelik Başkentimizde bombalı saldırı gerçekleştiriyor. Saray oyunlarını, güç kavgalarını bırakıp sınır güvenliğini sağlayın. Kaybedecek vaktimiz, canımız kalmadı!”

Saldırıyı PKK üstlendi

Ankara’da 1 Ekim’de İçişleri Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı PKK’nın askeri kanadı Halk Savunma Merkezi üstlendi. Saldırıda 2 polis yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır” dedi.