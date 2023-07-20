Kılıçdaroğlu’ndan KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda, o yılların önemli isimlerine vefa

Twitter hesabından yayınladığı mesajında, adanın barışını sağlamak için mücadele eden önemli isimleri de anarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü kazanma mücadelesinin simgesi olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kılıçdaroğlu, bu özel günde barışın ve özgürlüğün önemine vurgu yaparak tüm Kıbrıslılara birlik mesajları gönderdi.

CHP Genel Başkanı, mesajında şunları ifade etti: "KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

O yılların önemli isimlerine vefa

Kılıçdaroğlu, geçmişte KKTC'nin özgürlüğü için mücadele veren ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan önemli siyasetçilere duyduğu vefa duygusunu dile getirdi. Özellikle, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı anarak onların emeklerini bir kez daha hatırlattı.

Şehitlerin Anısı Yaşatılıyor

Kemal Kılıçdaroğlu mesajında ayrıca KKTC'nin bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitleri de rahmet ve saygıyla andı. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şehitlerin anısı bir kez daha tazelenmiş oldu.

Barış ve Özgürlük İçin Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Son olarak, CHP Genel Başkanı, KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi için bir fırsat olduğunu belirterek tüm Kıbrıslıları bir arada olmaya ve ortak değerler etrafında kenetlenmeye çağırdı.