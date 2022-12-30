Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir.”