Kılıçdaroğlu'nun 7 yıl önceki teröre karşı paylaşımları tıklanma rekorları kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik "terör örgütü ile işbirliği yaptı" iddiası üzerine Kılıçdaroğlu’nun 7 yıl önce yaptığı paylaşımla yeniden gün yüzüne çıktı. Paylaşım AKP iktidarının geçmişi yeniden gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu 7 yıl önce yaptığı paylaşımda, “Hırsızlıkları ortaya çıkmasa Fethullah Gülen hoca efendi, FETÖ en büyük ortak olarak kalacaktı. Bu ülkeye Habur rezaletini yaşatanların, PKK’nın güçlenmesine göz yumanların vatan hainlerinden farkı yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun tweetleri şu şekilde:

PKK, FETÖ ve IŞİD… Bunların hepsi eli kanlı terör örgütleridir ve hepsinin ortak noktası AKP’nin bizzat desteğini almış olmalarıdır!

Hırsızlıkları ortaya çıkmasa Fethullah Gülen hoca efendi, FETÖ en büyük ortak olarak kalacaktı. Terörden beslenmek AKP’nin hamurunda var.

Bu ülkeye Habur rezaletini yaşatanların, PKK’nın güçlenmesine göz yumanların vatan hainlerinden farkı yoktur. Bu ülke bunları unutmayacak!

Biz CHP olarak, ne darbe ne dikta istiyoruz. Biz yalnızca demokratik bir Türkiye ve adaletli bir yönetim istiyoruz.