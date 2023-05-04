Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’ye yaptığı öneri yeniden gündem oldu: Beraber DNA testi yaptıralım kimin ne olduğu çıksın ortaya

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2022 yılında grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye verdiği yanıt yeniden gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, kendisine "Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görürsün" diyen Bahçeli'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var. Beraber DNA testi yaptıracağız, kimin ne olduğu çıksın ortaya. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya'nın Akşehir'ine gideceksin. Seyyid Mahmudi Hayrani türbesinde bir Fatiha okuyacaksın. İki İstanbul Müftülüğüne gideceksin Kuyudi Kadime Arşivi'ne bakacaksın. Benim kim olduğumu öğreneceksin. Kim olduğumu biliyorum, herkesin kimliği nasıl şerefiyse benim kimliğim de benim şerefimdir."