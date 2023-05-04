Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’ye yaptığı öneri yeniden gündem oldu: Beraber DNA testi yaptıralım kimin ne olduğu çıksın ortaya

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’ye verdiği öneri yeniden gündem oldu.

Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’ye yaptığı öneri yeniden gündem oldu: Beraber DNA testi yaptıralım kimin ne olduğu çıksın ortaya

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2022 yılında grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye verdiği yanıt yeniden gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, kendisine "Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görürsün" diyen Bahçeli'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var. Beraber DNA testi yaptıracağız, kimin ne olduğu çıksın ortaya. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya'nın Akşehir'ine gideceksin. Seyyid Mahmudi Hayrani türbesinde bir Fatiha okuyacaksın. İki İstanbul Müftülüğüne gideceksin Kuyudi Kadime Arşivi'ne bakacaksın. Benim kim olduğumu öğreneceksin. Kim olduğumu biliyorum, herkesin kimliği nasıl şerefiyse benim kimliğim de benim şerefimdir."

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu Sağlık
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor Güncel
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı Spor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı Güncel
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı Dünya
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı Güncel
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku Siyaset
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku