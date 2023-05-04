Kılıçdaroğlu 'inanılmaz şeyler yaşıyoruz' diyerek yeni video paylaştı. Ordunun gemisini AKP seçim otobüsüne çevirdiler

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Milli Savunma Sanayi” başlıklı yeni bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, AKP iktidarını eleştirdiği videoda “Devletin savunmasını, ordusunu bile seçim propagandasına dönüştürdüler” dedi.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Kirli propagandalar devam ediyor. Efendim Bay Kemal gelecek, İHA-SİHA’lar hangara çekilecek, sosyal yardımlar kesilecek. Tüm bu yalanları sesleri bile titremeden söylüyorlar. Biliyorum, büyük çoğunluğunuz bunların yalan olduğunun farkında. Devletin savunmasını, ordusunu bile seçim propagandasına çevirdiler.

"SORUMLULUK NERE ERDOĞAN NERE"

Siz hiç böyle bir propaganda gördünüz mü geçmişte? 100 yıllık savunma sanayimizin hiç böyle kullanıldığını duydunuz mu? Yapılmadı. Vallahi yapılmadı. Çünkü bazı şeyler kutsaldır. Ortak meselemizdir. Burada ayrışma olmasın diye sorumlu bir siyasetçi bunu katiyen yapmaz. Ama Erdoğan nere sorumluluk nere?

Mesela bu gemilerin mühendislerini AKP’li, CHP’li İYİ Partili diye ayırabilir misiniz? Ayıramazsınız. Parti başka Türk devleti başka. Devlet söz konusu olunca yoktur birbirimizden farkımız. Anlamıyorlar. Bu kafayla devlet kalmadı, devlet. Söz konusu Türkiye ise hangi mühendisin hangi partiye attığının önemi olabilir mi?”