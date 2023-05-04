MHP İlçe Başkanı bir kilo eroinle yakalandı: Genel Merkez harekete geçti

MHP Hizan İlçe Başkanı Eyüp Üste, 1 kilo eroin ile Diyarbakır'da yakalandı. MHP Genel Merkezi'ni harekete geçiren olay sonrası ilçe yönetimi düşürüldü.

MHP İlçe Başkanı bir kilo eroinle yakalandı: Genel Merkez harekete geçti

Cumhur İttifakı üyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bitlis Hizan İlçe Başkanı Eyüp Üste, Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo uyuşturucu ile yakalandı.

Gözaltına alınan Eyüp Üste tutuklandı.

İLÇE YÖNETİMİ HIZLA FESHEDİLDİ

MHP’li Üste’nin uyuşturucu madde ile yakalanmasının ardından Genel Merkez talimatıyla Bitlis Hizan İlçe Yönetimi feshedildi.

Bitlis İl Başkanlığı hesabından yapılan paylaşımda, “Bitlis Hizan MHP İlçe yönetim kurulumuz genel merkezimin takdirleri sonucu, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince feshedilmiştir” denildi.

ÖNCE REDDETİ SONRA DOĞRULADI: 'O ARTIK ESKİ BAŞKAN'

Tele1'den Egehan Erkün'ün haberine göre; uyuşturucu skandalıyla ilgili MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak MHP’li Üste hakkında ‘artık eski ilçe başkanı’ ifadesini kullandı.

Önce iddiayı redden Tekin Uçak daha sonra söz konusu operasyonu doğruladı.

"İSTİFA BU HADİSEYE DENK GELDİ"

Uçak, Hizan ilçe yönetiminin genel merkez talebiyle düşürülmediğini belirterek, ‘Kendisi istifa etti ama paylaşımı o şekilde yaptık” iddiasını öne sürdü.

İstifa gerekçesini sorduğumuzda ise İl Başkanı Uçak, “Kendisi yetersiz kalmıştı. İstifa bu kötü hadiseye denk geldi. İstifadan sonra haberdar olduk, olmaması gerekirdi. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Bizde de bu tarz olaylar olmaz.” dedi.

Gözaltına alınan Üste’nin emniyetteki durumunu sorduğumuz Uçak, “Bilmiyorum, haberimiz olmadı” yanıtını verdi.

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