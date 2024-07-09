Kılıçdaroğlu'nun hesabından doktoru taciz etti. Böyle skandal görülmedi

Seyhan Avşar’ın iddiasına göre, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya danışmanı Taner Ay’ın bir kadın doktoru taciz etti.

İddialara göre, doktora aşık olan Ay, aşkına karşılık alamadı. Doktor Ay’ı sosyal medya hesapları üzerine engelledi.

Ancak Ay’ın bu kez Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attığı ileri sürüldü.

Durumdan haber olan aile bu kez olayı araştırmaya başladı. Ay’ın geçen hafta doktorun arabasının yanına giderek önce araca bir not bıraktığı daha sonrada camını kırdığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya danışmanı açıklama yaparak doktorla arasında bir gönül bağı olduğunu ve zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini öne sürdü.

“KEMAL BEY’İN SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ŞİFRESİNİ ONA BEN VERDİM”

Ay doktoru taciz etmediğini iddia ederek “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.

“SİYASİ KUMPAS VAR”

“Bu konu çok karışık” diyen Ay’ın “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var. Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı. Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım” dediği aktarıldı.