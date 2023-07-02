Kılıçdaroğlu’nun tatil tercihi belli oldu. Geceliği 316 bin TL

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte 9 günlük Kurban Bayramını fırsat bilen binlerce kişi tatil beldelerine akın etti. Binlerce vatandaş rotasını Akdeniz ve Ege’ye çevirdi. O isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesi ile birlikte Belek’te geçirdi. Habere göre Kılıçdaroğlu’nun konakladığı villanın geceliği 316 bin TL.

İki kişi için bir haftalık konaklama bedeli ise 2 milyon 216 bin TL. Lüks villada sadece 5 gece geçirebilen Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü dayısının hayatını kaybetmesi üzerine tatilini yarıda keserek Ankara’ya dönerek cenaze namazına katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun konakladığı 1500 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı villanın kendisine ait özel bahçesi ve sıcak su havuzu bulunurken villanın giriş katında oturma odası, sinema odası, bar ve hobi odası, birinci katında çift ve tek kişilik yatak odaları, kral odasında ise jakuzili yatak odası ve çalışma odası bulunuyor. Söz konusu otel Türkiye'nin en lüks tatil otellerinden biri. 600 odası bulunan otelde, Twin, Presidental, King ve Leo adları verilmiş özel villalar da yer alıyor.

Villa, giriş, birinci kat ve ikinci kattan oluşuyor. Lüks villada ayrıca kişiye özel sauna, hamam, buhar banyosu, masaj odaları ve fitness odası yer alıyor.