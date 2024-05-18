Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor

Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor
Düzenleme: Kaynak: İHA
Kilis'te atıl arazilerde yetiştirilen kimyonun hasadına başlanırken, kimyonun kilosu 200 TL'den satılacak.
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Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor 1

Kilis tarımında önemli bir yer tutan kimyonun hasadı başladı.

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Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor 2

Atıl arazilerde yetiştirilen kimyon, Türkiye'nin tarımına ve ekonomisine katkı sağlıyor.

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Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor 3

Kimyon, yüksek kalitesiyle dikkat çekerken, çiftçilere yeni bir gelir kaynağı oluyor.

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Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor 4

Yaşanan yüksek rekolte sevinci, bölgenin tarım potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor 5

Şubat ayı içerisinde tohumu toprakla buluşturulan kimyonun hasadı başladı. Hasat, Haziran ayı sonuna kadar sürecek.

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Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor 6

Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçiler ile birlikte toplanan kimyonlar güneşte kurutularak biçerdöver ile tohumdan ayırtılıp sofralara hazır hale getiriliyor.

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Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor 7

Kilis’te 50 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirildiğini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Suriye’nin sıfır noktasında tıbbi ve aromatik bitkilerden olan kimyonda hasat başladı. Tıbbi aromatik bitki çeşitlerinde üretim alanı artarak son beş yıl içinde 50 bin dekara kadar çıktı. Üreticiler, girdi maliyetinin artması ile alternatif ürün olan tıbbi aromatik bitkiler yani bu kişniş, kimyon, çörek otu gibi bitkilere yöneldi. Beklentimiz dekara 100 kilogram. Kimyonun kilosu 200 TL ve üzerine alıcı buluyor. Geçen seneye göre verimimiz yüksek. İnşallah daha da iyi olur" diye konuştu.

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