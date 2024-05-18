Kilis'te hasadı başladı, kilosu 200 TL'den gidiyor

Kilis’te 50 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirildiğini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Suriye’nin sıfır noktasında tıbbi ve aromatik bitkilerden olan kimyonda hasat başladı. Tıbbi aromatik bitki çeşitlerinde üretim alanı artarak son beş yıl içinde 50 bin dekara kadar çıktı. Üreticiler, girdi maliyetinin artması ile alternatif ürün olan tıbbi aromatik bitkiler yani bu kişniş, kimyon, çörek otu gibi bitkilere yöneldi. Beklentimiz dekara 100 kilogram. Kimyonun kilosu 200 TL ve üzerine alıcı buluyor. Geçen seneye göre verimimiz yüksek. İnşallah daha da iyi olur" diye konuştu.