Kilis’te kamyonet ile tır çarpıştı

Kilis'te kara yolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kilis’te kamyonet ile tır çarpıştı

(İHA) Kaza, Kilis-Hatay karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Sait Yılmaz idaresindeki 79 AAU 475 plakalı tır ile Mustafa Tek yönetimindeki 27 SK 902 plakalı kamyonet çarpıştı.

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Kazayı gören çevredeki sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada sürücüler ve Mustafa Tek idaresindeki kamyonette bulunan Yıldız Tek ağır yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Bir süre kapatılan yol daha trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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