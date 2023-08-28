Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 79 AAK 132 plakalı motosiklet, iddiaya göre Kilis-Gaziantep karayolunun Beşikkaya Köyü civarında devrildi.

Arkadan gelen M.A. kontrolündeki 34 FAC 550 plakalı otomobil, motosikletten düşen İ.B. ve M.U.'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanın M.U ise müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.B'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kilis-Gaziantep karayolu trafiği bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı. Ekipler, otomobil sürücüsü M.A'yı gözaltına aldı.