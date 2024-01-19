Kilo kaybını önleyen besinler

KİLO KAYBININ ÖNÜNE GEÇEN GIDALAR

DONDURMA

2 top vanilyalı dondurma yemek, igünlük protein ihtiyacının yüzde 20’sini karşılar.

SALAM

B vitamini, demir, sodyum ve potasyum deposu. Günde 3 kez 1 hafta boyunca puding yemek yeterli. Vücuttaki kan istediği protein ve mineralleri alabilir.

PEYNİR

100 gramında 78 kalori var.

YUMURTA

A,D,E ve B vitaminleri içeren yumurtadaki selenyum maddesi, bebeklerde sindirim sorunlarını çözebilir. Kansere karşı korur. Günde 2 yumurta kadınların günlük protein ihtiyacı karşılayabilir...