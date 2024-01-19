Kilo kaybını önleyen besinler

Kaynak: Haber Merkezi
Kilo kaybını önleyen besinler
Kilo kaybı nasıl önlenir? İşte kilo kaybını önleyen besinler ve ayrıntılar...

KİLO KAYBININ ÖNÜNE GEÇEN GIDALAR

DONDURMA
2 top vanilyalı dondurma yemek, igünlük protein ihtiyacının yüzde 20’sini karşılar.

SALAM
B vitamini, demir, sodyum ve potasyum deposu. Günde 3 kez 1 hafta boyunca puding yemek yeterli. Vücuttaki kan istediği protein ve mineralleri alabilir.

PEYNİR
100 gramında 78 kalori var.

YUMURTA
A,D,E ve B vitaminleri içeren yumurtadaki selenyum maddesi, bebeklerde sindirim sorunlarını çözebilir. Kansere karşı korur. Günde 2 yumurta kadınların günlük protein ihtiyacı karşılayabilir...

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