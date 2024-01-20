Zahmetsiz kilo vermenin sırları ortaya çıktı

Sağlığımızı geliştirmek ve kendimizi daha iyi hissetmek için birçok kişi fazla kilolarından kurtulmak için farklı yöntemler deniyor. Fakat kilo vermede bazı temel noktalar var. Bu noktalar, çeşitli çalışmalarla da kanıtlanmış ve uygulandığında kilo kaybını hızlandırır. Bu noktaları yaşam şeklinize uyarlamanız, sağlıklı bir kilo verme sürecine katkı sağlayabilir.

İşte kolay kilo vermenin yolları...

-Daha çok güneş ışığına çıkmak

-Büyük tabaklar yerine küçük tabaklar kullanmak

-Serince bir yerde uyumak

-Su tüketmek

-Yeterli uyku almak

EGZERSİZ YAPMADAN KİLO VERİLİR Mİ?

Sadece diyet yaparak kilo vermenin mümkün olmadığını unutmayın. Gün boyunca ne kadar aktif olduğunuz, yaptığınız egzersizler kilo vermenizde çok etkilidir.

Yaşınız, metabolizmanız, genetik özellikleriniz, hatta geçmişte yaptığınız diyetler kilo vermenizi etkiler. Kilo vermede bu kadar çok faktör varken herkesin aynı hızda kilo vermesi mümkün değildir. Hipotiroidi, insülin direnci veya hipoglisemi gibi sorunlarınız varsa kilo vermeniz daha yavaş olabilir; ama metabolik bir problem yoksa kilo vermek çok da zor değildir.

Dört tür egzersiz vardır. Bunlar kardiyovasküler, güç egzersizleri, esneme egzersizleri ve denge egzersizleridir. Koşu, yürüyüş, ip atlama, bisiklet sürme, kürek çekme kardiyovasküler egzersizlere örnektir ve kilo vermede çok yardımcı olur.

Kardiyovasküler sporlar kalp atış hızınızı yükselterek kilo vermenize ve yağ yakmanıza destek olur.

Güç egzersizleri vücudunuzdaki kas miktarını artırır. Esneme egzersizleri esnekliğinizi geliştirir.

Denge egzersizleri vücudunuzun dengede kalmasına yardımcı olur. Sağlıklı olmak için dört egzersizi de dengeli bir şekilde yapmanız gerekir.