Kilo veren bir kadın kilo verdiği için tepki topladı. "Kiloluyken daha çekiciydin" tartışması

Sosyal medyada paylaşılan bir diyet videosu, genç kadının takipçileri arasında tartışmalara neden oldu. Videoda, kilo veren kadının eski ve yeni halini karşılaştırması ve diyet sürecini anlatması yer alıyordu. Ancak, videonun yayınlanmasının ardından takipçiler arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bazı takipçiler, kadının eski halinin daha çekici olduğunu ve diyet sonrası görünümünün beğenilmediğini belirtirken, bir kısmı ise kadının yeni halini beğendiğini ve diyet başarısını takdir ettiğini dile getirdi.