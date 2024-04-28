Kilo veren bir kadın kilo verdiği için tepki topladı. "Kiloluyken daha çekiciydin" tartışması

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Kilo veren bir kadın kilo verdiği için tepki topladı. "Kiloluyken daha çekiciydin" tartışması
Diyetle kilo veren bir kadının videosu, sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir diyet videosu, genç kadının takipçileri arasında tartışmalara neden oldu. Videoda, kilo veren kadının eski ve yeni halini karşılaştırması ve diyet sürecini anlatması yer alıyordu. Ancak, videonun yayınlanmasının ardından takipçiler arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bazı takipçiler, kadının eski halinin daha çekici olduğunu ve diyet sonrası görünümünün beğenilmediğini belirtirken, bir kısmı ise kadının yeni halini beğendiğini ve diyet başarısını takdir ettiğini dile getirdi.

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