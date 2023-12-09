Kilo vermeyi önleyen 5 hastalık ortaya çıktı

Uzmanlar kilo vermeyi önleyen hastalıklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Züleyha Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
Kilo vermeyi önleyen 5 hastalık ortaya çıktı

İdeal kilolara sahip olmak insanların hayali olduğunu gibi sağlık açısından da önem taşıyor.

Uzmanlar, ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsanız bir uzmana başvurmanız gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

İşte kilo vermeyi önleyen 5 hastalık…

-Hipotiroidi

Hipotiroidi, tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroid hormonlarının az salgılanmasına denir.

-Cushing sendromu

Cushing sendromu, kortizol hormonunun vücutta zaman içerisinde çok fazla birikmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğu biliniyor.

-Hormonel bozukluklar

Hormon bozukluğu, vücutta yer alan hormonların çok fazla ya da çok az salgılanması sonucunda meydana gelen durum olduğu bildirildi.

-İnsülin direnci

Aynı zamanda metabolik sendrom olarak bilinen insülin direnci, insan vücudunun kaslarında, yağında ve karaciğerde bulunan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki vermediği ve bu nedenle enerji için kandaki glukozu kullanamadığı durumu olduğu biliniyor.

-Polikistik over sendromu

Polikistik over sendromu kadınlarda en sık görülen hormonal bozuklukların başında yer aldığı biliniyor.

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