Soğan suyu kilo verdiriyor mu?

Kilolar, pek çok insanın ortak sorunu olmaya devam ediyor. Kilo vermeye çareler aranıyor. Son olarak soğan suyuyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Peki, soğan suyu ile zayıflamak mümkün mü? İşte bilinmesi gerekenler…

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Soğan, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde sağlığa pek çok fayda sağlayan bir sebzedir. Soğanın suyu ise, metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakımını destekleyen ve tokluk hissi veren bir içecektir. Soğan suyu, zayıflamaya yardımcı olan bir çorba veya kür olarak tüketilebilir.

Soğan suyu çorbası yapmak için, 1 adet orta boy soğanı soyup yıkadıktan sonra bir kâseye koyun. Üzerine su ve bir çay kaşığı sirke ekleyin ve bir saat bekletin. Daha sonra bu karışımı bir cezveye alın ve 1,5 bardak su ilave edin. 10 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. İsteğe göre iki üç damla limon suyu ekleyerek soğan suyu çorbanızı içebilirsiniz.

Soğan suyu kürü yapmak için ise, 1 adet orta boy soğanı soyup yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayın. Bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 15 dakika pişirin. Süzgeçten geçirerek soğan suyunu elde edin. Sabahları aç karnına bir bardak soğan suyu için.

SOĞAN KÜRÜ ZAYIFLATIR MI?

Soğan suyu ile zayıflamak için, bu içeceği düzenli olarak tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı ve düzenli egzersiz de kilo vermenizde önemli rol oynar.

Soğan suyu, herhangi bir hastalığın tedavisi için değil, sadece destekleyici bir yöntem olarak kullanılmalıdır. Soğan suyu tüketmeden önce, alerjiniz veya kronik bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmanız önerilir.