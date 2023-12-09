Soğan suyu kilo verdiriyor mu?

Pek çok insanın ortak sorunu olan kilo vermeye çözümler aranmaya devam ediyor. Peki, soğan suyunun zayıflatmaya katkısı var mıdır? Detaylar haberimizde…

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Soğan suyu kilo verdiriyor mu?

Kilolar, pek çok insanın ortak sorunu olmaya devam ediyor. Kilo vermeye çareler aranıyor. Son olarak soğan suyuyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Peki, soğan suyu ile zayıflamak mümkün mü? İşte bilinmesi gerekenler…

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Soğan, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde sağlığa pek çok fayda sağlayan bir sebzedir. Soğanın suyu ise, metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakımını destekleyen ve tokluk hissi veren bir içecektir. Soğan suyu, zayıflamaya yardımcı olan bir çorba veya kür olarak tüketilebilir.

Soğan suyu çorbası yapmak için, 1 adet orta boy soğanı soyup yıkadıktan sonra bir kâseye koyun. Üzerine su ve bir çay kaşığı sirke ekleyin ve bir saat bekletin. Daha sonra bu karışımı bir cezveye alın ve 1,5 bardak su ilave edin. 10 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. İsteğe göre iki üç damla limon suyu ekleyerek soğan suyu çorbanızı içebilirsiniz.

Soğan suyu kürü yapmak için ise, 1 adet orta boy soğanı soyup yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayın. Bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 15 dakika pişirin. Süzgeçten geçirerek soğan suyunu elde edin. Sabahları aç karnına bir bardak soğan suyu için.

SOĞAN KÜRÜ ZAYIFLATIR MI?

Soğan suyu ile zayıflamak için, bu içeceği düzenli olarak tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı ve düzenli egzersiz de kilo vermenizde önemli rol oynar.

Soğan suyu, herhangi bir hastalığın tedavisi için değil, sadece destekleyici bir yöntem olarak kullanılmalıdır. Soğan suyu tüketmeden önce, alerjiniz veya kronik bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmanız önerilir.

İlgili Haberler
Kilo vermeyi önleyen 5 hastalık ortaya çıktı
Soğanla uyuyun
Soğan suyunun faydaları nelerdir?
Öne Çıkanlar
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
Son Haberler
Savunma Bakanlığı açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Savunma Bakanlığı açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Osmanlı’da cariye fiyatları ortaya çıktı. Satılan cariyelerin fiyatı günümüzde kaç para ediyor? Yaşam
Osmanlı’da cariye fiyatları ortaya çıktı. Satılan cariyelerin fiyatı günümüzde kaç para ediyor?
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı Gündem
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı
Hatay için kuvvetli yağış uyarısı. Herkes tedbirini alsın Gündem
Hatay için kuvvetli yağış uyarısı. Herkes tedbirini alsın
Aleyna Tilki cevap vermekte gecikmedi. Menajeri 'Aleyna kendi kendisinin katilidir' demişti Magazin
Aleyna Tilki cevap vermekte gecikmedi. Menajeri 'Aleyna kendi kendisinin katilidir' demişti
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı Gündem
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Galatasaray transferi resmen açıkladı. Daha önce Beşiktaş forması da giymişti Spor
Galatasaray transferi resmen açıkladı. Daha önce Beşiktaş forması da giymişti