﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?

Ensonhaber’in haberine göre; Ayda 5 kilo vermek için haftada yaklaşık 1250 gram kaybetmeniz gerekeceği vurgulandı. Bunun için mutlaka düşük kalorili bir diyet izlemenizin gerektiği bildirildi. Ve ayrıca su tutulmasını önlemeyi diyetinizin merkezi haline getirmeniz gerekiyor.

Ayda 5 kilo vermek imkansız değildir, her şey ne yiyeceğinize, nasıl hareket edeceğinize ve bazı sağlıklı alışkanlıklara bağlı kalmanıza bağlıdır. Bunları dikkatli bir şekilde birleştirerek, yaz sonrası fazla kilolarınızı kolayca verebilirsiniz...

Çok sık olarak kilo sorunlarına neden olan vücutta su tutulması, yani ödemdir. Ancak sadece bu değil, aynı zamanda öğün atlamamak da önemlidir. Aşırı kısıtlayıcı diyetler bu nedenle çok tehlikelidir. Diyeti bıraktıktan sonra çok daha fazla kilo alımına neden olur.

PEKİ AYDA 5 KİLO NASIL VERİLİR?

Sağlık durumumuza göre sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo hedefinize ulaşmak istiyorsanız bu güvenilir ipuçlarını deneyebilirsiniz…

-Kalorileri azaltın

-Yiyecekleri çeşitlendirin

-Öğün aralarında ağır yemekler yemeyin

-Hafif pişirme yöntemlerini tercih edin

-Tuzu azaltın

-Yavaş yiyin

-Stresi yönetin

-Aktif bir yaşam sürün

-Spor yapın