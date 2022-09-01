1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kanser savaşçısı. Fazla kilo düşmanı. Harika meyve hayat iksiri gibi

Kanser savaşçısı. Fazla kilo düşmanı. Harika meyve hayat iksiri gibi

Şeftali tüketmenin harika faydaları biliniyor. Şeftali, şu an mevsimiyken tüketilerek sağlığınıza destek olacak antioksidanlarla kanser riskini düşürüyor. Ayrıca şeftalinin kardiyovasküler hastalıklar ve obezite riskini düşürdüğü vurgulandı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:28
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:34
Takip Et

Şeftali tüketmenin harika faydaları biliniyor. Kanser savaşçısı. Fazla kilo düşmanı. Harika meyve hayat iksiri gibi

Kanser savaşçısı. Fazla kilo düşmanı. Harika meyve hayat iksiri gibi
+
Aa
-

Meyve ve sebzelerdeki doğal antioksidanlar vücudumuzun kendi olabileceği en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olduğu biliniyor.

Bunlardan birisi olan şeftalini faydaları saymakla bitmiyor.

Şeftaliyle ilgili tüm detaylar…

Bir orta boy şeftalide (147 gram) 50 kalori bulunur. 0,5 gram yağ, 15 gram karbonhidrat, 13 gram şeker, 2 gram lif ve 1 gram proteinden oluşur. İçinde kolesterol ve sodyum yoktur. Günlük A vitamini ihtiyacınızın % 6’sını, C vitamininin % 15’ini karşılar. E ve K vitaminleri, niasin, folat, demir, kolin, potasyum, magnezyum, fosfor, mangan, çinko ve bakır ihtiyacının da %2’si ve fazlasını karşılamakta yardımcı olur.

ŞEFTALİNİN SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

-Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır.
-İdrar söktürücü etkisi vardır.
-Kansere karşı koruyucudur.
-Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcıdır.
-Kalp dostudur.
-Kanı temizler.
-Cilde tazelik ve nem kazandırır.
-Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.
-Hazmı kolaylaştırır.
-Böbrek rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Potasyum, kalp ritmi ve kan basıncını düzenleyen hücreler ve vücut sıvıları için çok büyük önem taşır. Flor, kemik ve diş sağlığı için çok kritik olup diş kaybını engeller. Demir ise kırmızı kan hücreleri üretiminde görevlidir. Bu yüzden günlük olarak yeterli meyve tüketmek konusunda adım atmaya özen gösterin. Şeftali, şu an mevsimiyken tüketilerek sağlığınıza destek olacak antioksidanlarla kanser riskini düşürür, sağlıklı yaşlanmayı sağlar, birçok hastalığa karşı sizi korur ve hastalık sürecini kısaltır.

SAĞLIKLI KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

60 kaloriden daha az olan şeftalilerde doymuş yağ, kolesterol veya sodyum bulunmamaktadır.

Bir şeftalinin %85'inden fazlası sudan oluşmaktadır. Ayrıca, lif oranı yüksek bir gıda olduğundan doyurucu olmaktadır.

Bu durum tok hissetmeye neden olduğundan acıkma süresini geciktirerek kilo vermeye yardımcı olur.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
2
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
3
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
4
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
6
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
7
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.