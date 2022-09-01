Kanser savaşçısı. Fazla kilo düşmanı. Harika meyve hayat iksiri gibi

Meyve ve sebzelerdeki doğal antioksidanlar vücudumuzun kendi olabileceği en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olduğu biliniyor.

Bunlardan birisi olan şeftalini faydaları saymakla bitmiyor.

Şeftaliyle ilgili tüm detaylar…

Bir orta boy şeftalide (147 gram) 50 kalori bulunur. 0,5 gram yağ, 15 gram karbonhidrat, 13 gram şeker, 2 gram lif ve 1 gram proteinden oluşur. İçinde kolesterol ve sodyum yoktur. Günlük A vitamini ihtiyacınızın % 6’sını, C vitamininin % 15’ini karşılar. E ve K vitaminleri, niasin, folat, demir, kolin, potasyum, magnezyum, fosfor, mangan, çinko ve bakır ihtiyacının da %2’si ve fazlasını karşılamakta yardımcı olur.

ŞEFTALİNİN SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

-Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır.

-İdrar söktürücü etkisi vardır.

-Kansere karşı koruyucudur.

-Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcıdır.

-Kalp dostudur.

-Kanı temizler.

-Cilde tazelik ve nem kazandırır.

-Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Böbrek rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Potasyum, kalp ritmi ve kan basıncını düzenleyen hücreler ve vücut sıvıları için çok büyük önem taşır. Flor, kemik ve diş sağlığı için çok kritik olup diş kaybını engeller. Demir ise kırmızı kan hücreleri üretiminde görevlidir. Bu yüzden günlük olarak yeterli meyve tüketmek konusunda adım atmaya özen gösterin. Şeftali, şu an mevsimiyken tüketilerek sağlığınıza destek olacak antioksidanlarla kanser riskini düşürür, sağlıklı yaşlanmayı sağlar, birçok hastalığa karşı sizi korur ve hastalık sürecini kısaltır.

SAĞLIKLI KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

60 kaloriden daha az olan şeftalilerde doymuş yağ, kolesterol veya sodyum bulunmamaktadır.

Bir şeftalinin %85'inden fazlası sudan oluşmaktadır. Ayrıca, lif oranı yüksek bir gıda olduğundan doyurucu olmaktadır.

Bu durum tok hissetmeye neden olduğundan acıkma süresini geciktirerek kilo vermeye yardımcı olur.