Kilometrelerce araç kuyruğu

İHA'nın haberine göre; Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Mardin ili, 9 günlük kurban bayram tatilini fırsata çevirenlerin gözdesi oldu. Şehre akın eden binlerce ziyaretçi, araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Açık hava müzesi niteliği taşıyan sokakları, taş işçiliğiyle ünlü evleri ve birbirinden etkileyici tarihi yapılarıyla dikkat çeken Mardin, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Özellikle tarihi alanlarının yoğun ilgi gördüğü Mardin'de, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Zinciriye Medresesi ve Ulu Cami gibi önemli turistik noktalar, tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.

Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu, 8 bin yatak kapasiteli otellerin bayram tatilinde yüzde yüzünün dolduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nda turistler tarafından Mardin’in yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Paşaoğlu, "Şuan resmi olarak 130 işletmemiz var. 70 işletmemiz de ruhsat aşamasındadır. Yaklaşık 200 işletme ile hizmet veriyoruz. Kurban Bayramı'nda çok şükür yoğun talepler oldu. Şuan bütün otellerimiz ful dolu" dedi.

"Esnafın yüzü Kurban Bayramı'nda güldü" diye konuşan Turizm Acentesi işletme sahibi Gazi Mahmutoğlu, “Bayağı bir yoğunluk oldu. Uçak seferleri doluydu. Aynı zamanda Kurban Bayramı münasebetiyle Mardin'in yerlileri de memleketine geldi. İnşallah yoğunluk böyle devam eder” ifadelerinde bulundu.

Van’dan Mardin’e turistik gezi için geldiğini ifade eden Mizgin Adar, “Gezmek için geldim. Mardin’i çok beğendim. Birkaç gün daha Mardin’deyim, gezmeye devam edeceğim. Mardin'i herkesin gelip görmesi gerekiyor. Benim için çok güzel bir şehir” dedi.

Ailesiyle birlikte Hatay’dan geldiğini söyleyen Hüseyin Recayi ise, "Mardin tarihi ve güzel bir şehir. Görmeyenlerin mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.