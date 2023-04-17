Kilometresi düşürülmüş otomobil nasıl anlaşılır? Aman dikkat

İkinci elde otomobil dolandırıcılarının yeni yöntemi olan kilometre düşürülmesi durumu nasıl ortadan kaldırılır?

Kilometresi düşürülmüş otomobil nasıl anlaşılır? Aman dikkat

Yabancı sitelerde "Pedalları ve direksiyon simidini kontrol edin. Kilometre sayacındaki kilometre düşükse ancak fren pedalı çok aşınmışsa bu bir soru işaretidir" yorumu yapılırken Motortrend bu konuda "Sürücü koltuğu, direksiyon simidi, pedallar, güneşlikler, çeşitli düğmeler. Kilometre düşürülmüş ama aracın bu aksamları yenilenmemişse tümü aşınma belirtilerini gösterir. Kolay para kazanmak için kilometre sayacı dolandırıcılığı yapmaya istekli kişiler, muhtemelen bu kullanım belirtilerini kapatmak için çok fazla çaba sarf etmeyeceklerdir" açıklamalarında bulundu.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLEN ARAÇ NASIL ANLAŞILIR?

1- 150 binin altında bir kilometreye rağmen farlarda sararma, kaputta, ön camda taş izleri bolsa, bu bile kilometreyle ilgili ipuçları verebilir.

2- Koltuk döşemeleri, cam ve klima kumandaları, vites topuzu, direksiyon simidi gibi detaylara mutlaka dikkat edilmeli.

3- Bir araç alırken araçtan önce sahibinin araca karşı tutumu incelenmeli. Şüphelenildiği takdirde mutlaka kurumsal bir ekspertiz noktasında kilometre tespiti yapılmalı. Dolandırıcılar sayaç üzerinden ya da ABS beyninden gelen iletileri keserek kilometreyi düşürme yöntemine gidiyorlar.

4- Piyasanın altında fiyatla satışa sunulan ve geçmişi belli olmayan araçlara karşı şüpheyle yaklaşılmalı.

5- Bununla beraber kilometresi düşürülmüş bazı araçlar kapsamlı revizyona girmiş; direksiyon ve koltukları yeniden kaplanmış, aşınmaları gizlemek için iyi bir şekilde yenilenmiş olabiliyor.

6- Kozmetik konular dışında motor sesi dinlemek de önemlidir. Yüksek kilometreli bir araçta motor düzensiz çalışabilir; yatak, supap sesi duyulabilir ve egzozdan duman atabilir.

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