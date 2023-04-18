Bayramda otomobil kiralamak isteyenlere kritik uyarı. Çok dikkat edin

Bayram için herkes tatil planları yaparken araç kiralamak isteyenleri Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı (SİBERAY) uyardı. SİBERAY, özellikle internetten araç kiralayacak olanlara bazı uyarılarda bulundu.

Bayramda otomobil kiralamak isteyenlere kritik uyarı. Çok dikkat edin

Bayram tatili öncesi araç kiralamayı planlayanlara, SİBERAY'dan kritik uyarlarda bulundu.

SİBERAY'dan yapılan yazılı açıklamada vatandaşların bayram süreci boyunca yapacakları araç kiralamalarında dikkat etmesi gereken hususlara değindi.

HTTPS KONTROLÜ YAPIN

Yapılan açıklamada, araç kiralamasının yapılacağı sitenin güvenilirliğinin önemine vurgu yapılarak, "Kiralama yapacağınız internet sitelerinin URL adreslerinde sitenin güvenli olduğunu tanımlayan https:// protokolü olup olmadığını kontrol edin.

ÖDEMELERİNİZİ KİŞİSEL HESAPLARA DEĞİL, ŞİRKET VEYA FİRMA HESAPLARINA YAPIN

İnternet sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda çıkmasının o sitenin güvenilir olduğu anlamına gelmeyeceğini unutmayın. Ödemelerinizi kişisel hesaplara değil, şirket veya firma hesaplarına ödemeyi tercih edin.

UCUZSA ŞÜPHELENİN

Düşük ücretlendirmelere karşı şüpheyle yaklaşın. Şüphe duydunuz durumlarda, fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme/ön ödeme gerçekleştirmemeye özen gösterin" denildi.

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