Zabıtalar yaşlı vatandaşa tekme tokat dövdü. Elleriniz kırılsın. Kim bunları zabıta yaptı?

Adana Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri kendi yetiştirdiği sebzeleri satarak geçimini sağlamaya çalışan yaşlı bir vatandaşı tekme tokat dövdü.

Zabıta, yediği tokatın sersemliği ile neye uğradığını şaşıran ve yere yığılan yaşlı adama tekmelerle saldırmaya devam etti.

Çevredeki insanların “Yaşlı başlı adama neden vuruyorsun” uyarılarına ve araya girmeye çalışmalarına rağmen hırsını alamayan zabıta güçlükle durduruldu.

O anlar çevredekilerin telefonlarıyla kaydedilirken olayın devamında ise ne yaşandığı bilinmiyor.

Kötü ekonomi politikaları nedeniyle enflasyonun ve zamların altında ezilen vatandaşın, elinin emeği alnının teriyle geçimini sağlamaya çalışırken bir yandan da böyle kötü muameleye maruz kalması tepkilere neden oldu.