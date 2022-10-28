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  • Zabıtalar yaşlı vatandaşa tekme tokat dövdü. Elleriniz kırılsın. Kim bunları zabıta yaptı?

Zabıtalar yaşlı vatandaşa tekme tokat dövdü. Elleriniz kırılsın. Kim bunları zabıta yaptı?

Adana’nın Seyhan ilçesinde geçimini sağlamak için kendi yetiştirdiği sebzeleri satmaya çalışan yaşlı bir adam görevli zabıtanın tekme tokatlı saldırısına uğradı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:16
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Kim bunları zabıta yaptı? Zabıtalardan yaşlı vatandaşa tekme tokat darp. Elleriniz kırılsın

Zabıtalar yaşlı vatandaşa tekme tokat dövdü. Elleriniz kırılsın. Kim bunları zabıta yaptı?
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Adana Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri kendi yetiştirdiği sebzeleri satarak geçimini sağlamaya çalışan yaşlı bir vatandaşı tekme tokat dövdü.

Zabıta, yediği tokatın sersemliği ile neye uğradığını şaşıran ve yere yığılan yaşlı adama tekmelerle saldırmaya devam etti.

Çevredeki insanların “Yaşlı başlı adama neden vuruyorsun” uyarılarına ve araya girmeye çalışmalarına rağmen hırsını alamayan zabıta güçlükle durduruldu.

O anlar çevredekilerin telefonlarıyla kaydedilirken olayın devamında ise ne yaşandığı bilinmiyor.

Kötü ekonomi politikaları nedeniyle enflasyonun ve zamların altında ezilen vatandaşın, elinin emeği alnının teriyle geçimini sağlamaya çalışırken bir yandan da böyle kötü muameleye maruz kalması tepkilere neden oldu.

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Hikmet Uzunyaylalıoğlu
28.10.2022 15:58
Bu saygısız adamı lütfen belediyeden hemen atın . Yazıklar olsun.  
 
A.Aydın
28.10.2022 15:52
Bu şeref yoksunu Zabıta memuru derhal işten atılmalıdır. Atmayan da şeref yoksunu olsun.  
 
vatansever
28.10.2022 15:43
bir adanalı olarak söyleyecek söz bulamıyorum ama çevredeki vatandaşlar o zabıta haddini bildirmiştir mutlaka takip edeceğim bu konuyu hepimizin yaşlı babası var...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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