Kim dur diyecek bu magandalara. Sevgilisinin yanında otomobilden indirdiler

Fotoğraflar ve görüntü TEM Otoyolunun Baltalimanı-Levent bağlantı yolundan. Tartışmanın nedeni yol verme..Sonrası ise tam bir magandalık.

Yol verme tartışması sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü, diğer araçtan inen üç kişi tarafından zorla direksiyon başından indirildi. Sonra ise olanlar oldu. Tam bir magandalık yaşandı. Yere düşürülen sürücü sevgilisinin gözleri önünde tekme tokat böyle dövüldü. Genç kadın dayak yiyen sevgilisini kurtarmak için çırpındı ama gözü dönmüş şehir magandaları durmak bilmedi. dakikalarca sürücüyü darbetti.

DAKİKALARCA DÖVDÜLER

Üç kişinin dakikalarca dövdüğü sürücüyü kurtarmak için araçlarını durduran vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Ancak saldırganların duracağı yoktu. Sonunda talihsiz sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaşananlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.