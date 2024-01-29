Meteoroloji uyardı hazır olun geliyor. Bu sabah kar haritasında 'sarı alarm' sadece İstanbul için yandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) açıklamalarına göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ile Niğde hariç tutularak), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ile Ardahan hariç tutularak), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği belirtiliyor.

“DON OLAYI GÖRÜLEBİLİR”

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği aktarıldı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğunun altı çizildi.

ARABANIZDA KIŞ LASTĞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'da etkili olacak kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunurken "Bugün Marmara'nın kuzeyi Kırklareli, İstanbul, Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı bulunuyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da karla karışık yağmur ve hafif kar olacak. Karadeniz kıyılarında yağmur görülecek. Marmara ve Ege'de rüzgar kuzeyden zamanla fırtına hızında, sıcaklıklar 1-2 derece düşüyor.

Kış lastiğiniz yoksa aracınızla çıkmayın. Kar bu gece de devam edecek. Şehir içinde karla karışık yağmur..."

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esecek.

UYARILAR

Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU AÇIKLANDI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olacağı düşünülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olabilir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenmekte. Rüzgârın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği aktarıldı.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendi. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olabilir.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ile Niğde hariç) aralıklı ve hafif kar yağışlı geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendi.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklendi. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin edildi.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklendiği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiği aktarıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi yer aldı.

DOĞU ANADOLU

Kars ile Ardahan hariç aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildi. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendi. Kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulundu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin edildi.