Ödemeyenlerin kapısına dayanılacak. Bakanlık düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı, kamu alacaklarını tahsil etmek için ilk adımı attı. Bakanlıktan gelen açıklamada İç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak için inceleme ve soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.

ALACAKLARIN TAHSİLİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Buna göre, gümrük, iç ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 rapor düzenlendiğine dikkat çekildi.

Rapor neticesinde, 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere 6,4 milyar lirayı aşkın kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandığı belirtilirken, bakanlık devletin ekonomi politikalarını etkin şekilde uygulamak için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.