Kim Jong Un silah görüşmeleri için Putin'i ziyaret edecek

ABD'li bir yetkili, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Başkan Vladimir Putin ile görüşmek üzere bu ay Rusya'ya gitmeyi planladığını söyledi.

Kim Jong Un silah görüşmeleri için Putin'i ziyaret edecek

Editör: Osmancan Erok

ABD’li yetkili, iki liderin Kuzey Kore'nin Moskova'ya Ukrayna'daki savaşı desteklemek için silah sağlama olasılığını tartışacağını söylerken planlanan toplantının yeri hakkında kesin bir bilgi olmadığını belirtti.

ABD basınında yer alan bilgilere göre Kuzey Kore Lideri’nin Rusya’ya büyük olasılıkla zırhlı trenle seyahat edeceği bildirildi.

Olası toplantı bilgisi, Beyaz Saray'ın iki ülke arasındaki silah müzakerelerinin "aktif olarak ilerlediği" yönünde yeni bilgiler elde ettiğini açıklamasının ardından gerçekleşti.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun Kuzey Kore'ye yaptığı son ziyaret sırasında "Pyongyang'ı Rusya'ya topçu mühimmatı satmaya ikna etmeye" çalıştığını söyledi .

Toplantıda sergilenen silahlar arasında, ülkenin katı yakıt kullanan ilk ICBM'si olduğuna inanılan Hwasong kıtalararası balistik füzesi de vardı. Bu, Kim'in, Kovid salgınından bu yana ilk kez ülkenin kapılarını yabancı konuklara açmasıydı.

Putin ve Kim, o zamandan beri "ikili işbirliğini artırma sözü veren" mektuplar alışverişinde bulunduklarını söyledi.

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