Kim Jong-Un’u taşıyan bot sel felaketinde ağacın dalına çarptı

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Kim Jong-Un’u taşıyan bot sel felaketinde ağacın dalına çarptı

Ülkesini vuran sel felaketi sonrası kurtarma ekibine eşlik eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’u taşıyan bot, kurtarma çalışmaları sırasında bir ağacın dalına çarptı.

Kuzey Kore, son günlerde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle büyük bir sel felaketiyle mücadele ediyor. Sel felaketinin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, kurtarma çalışmalarını yerinde denetlemek ve ekiplere moral vermek amacıyla afet bölgesine gitti. Ancak, Kim Jong-Un’u taşıyan bot, kurtarma çalışmaları sırasında bir ağacın dalına çarptı. Olay, sel sularının kapladığı bir bölgede meydana geldi. Kim Jong-Un ve beraberindeki ekip, kurtarma operasyonlarını koordine ederken, sel suları arasında hareket eden bot aniden bir ağacın dalına çarptı. Çarpma sonucu botta bulunanlar arasında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi ve bot kısa süre sonra yoluna devam etti.

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