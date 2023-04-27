Kim Kardashian'a ikizi kadar benzayen model hayatını kaybetti

Kim Kardashian'a ikizi kadar benzerliği sonucu ünlenen Ashten Gourkani, yaptırdığı son estetik ameliyatı sonrası kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Kim Kardashian'a ikizi kadar benzayen model hayatını kaybetti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Amerikalı ünlü fenomen ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'a olan benzerliği ile tanınan ve geçirdiği estetik operasyon sonrası, hastanede gözlem altında tutulduğu sırada aniden kalbi duran 34 yaşındaki Amerikalı model, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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CENAZE MASRAFLARI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR

Modelin ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için internet üzerinden cenaze masrafları için kampanya başlattı. Aile yaptığı açıklamada kızlarının ameliyatının iyi geçtiğini, hastaneden kızlarının durumunun iyiye gittiğini bilgisini aldıktan kısa süre sonra hastanenin kendilerini arayıp kızlarının kalp krizi geçirdiğini belirtti.

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