Kim Kardashian'dan olay pozlar. Gören herkes aynı şeyi söyledi

Kim Kardashian, sekiz yıl süren evliliğini Kanye West ile 2022 yılında sonlandırdı. Mahkeme kayıtlarına göre, 42 yaşındaki reality şov yıldızı ve 45 yaşındaki rapçi, dört çocuklarının ortak velayetini paylaşacaklar.

West’ten ayrıldıktan sonra Pete Davidson ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Kardashian, bu ilişkinin bitmesinin ardından 31 yaşındaki ünlü futbolcu Odell Beckham Jr. ile yeni bir aşka yelken açtı.

Tatil için soluğu adalarda alan 43 yaşındaki Kardashian, Instagram’da 363 milyon takipçisiyle tatil pozlarını paylaştı.

Fotoğraflardan birinde, diz boyu suda dalış yapmaya çalışırken çekilen Kardashian’a sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce yorum yapıldı.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN O YORUMLARDAN BAZILARI

• “Neden diz boyundaki suya dalıyor?”

•“Sığ suda dalış yapamazsın!”

•“Sadece Kim 20 cm derinliğindeki suya dalabilir…”

•“O dalışı yaptıktan sonra kafasını çarptığı için beyin sarsıntısı geçirecek!”

KİM KARDASHİAN KİMDİR?

Kim Kardashian, tam adıyla Kimberly Noel Kardashian, 21 Ekim 1980 doğumlu Amerikalı bir medya kişiliği ve iş insanıdır. Baba tarafından Ermeni kökenli, anne tarafından ise Hollanda ve İskoç asıllıdır. Genellikle sosyal hayatıyla ve E! televizyon kanalında yayınlanan “Keeping Up with the Kardashians” ile “Kourtney and Kim Take New York” adlı reality şovlarla tanınır. Ayrıca prodüktörlük, mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk ve stilistlik gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur.

Kardashian, parfümler çıkarmış, ünlü dergilere poz vermiş, televizyon yapımında rol almış ve “Dancing With the Stars” (Yıldızlarla Dans) adlı yarışmada yarışmıştır1. Kendi makyaj markası KKW ve korse markası SKIMS’i kurmuş ve 2020’de KKW Beauty adlı kozmetik şirketindeki hisselerinin bir kısmını satmıştır.

NEDEN BU KADAR ÜNLÜ OLDU?

Kim Kardashian’ın ünü, çeşitli faktörlerin birleşimi sonucunda artmıştır. İlk olarak, babası Robert Kardashian’ın O.J. Simpson cinayet davasında avukat olarak yer almasıyla Kardashian soyadı tanınmaya başlamıştır. Kim Kardashian ise, 2000’lerin başında Paris Hilton gibi ünlüler için asistanlık yaparak ve stilist olarak çalışarak medya dünyasına adım atmıştır.

Ancak asıl ünü, 2007 yılında eski erkek arkadaşı R&B şarkıcısı Ray J ile olan özel bir videosunun internete sızdırılmasıyla patlama yapmıştır. Bu olay, onun ve ailesinin reality şovu "Keeping Up with the Kardashians"ın başlamasına zemin hazırlamıştır.

Şovun başarısı ve Kim’in sosyal medyada etkin bir varlık göstermesi, onun popülerliğini daha da artırmıştır. Ayrıca, güzellik ürünleri, fitness DVD’leri ve çeşitli ticari girişimlerde bulunarak kendi markasını yaratmıştır.

Kim Kardashian, dikkat çekici bir şekilde kendini pazarlamayı başarmış ve güçlü bir sosyal medya varlığı ile kendi kendini tanıtan bir marka haline gelmiştir. Bu durum, onun pop kültüründe önemli bir figür olmasını sağlamıştır. Ayrıca, hapishane reformu gibi sosyal konularda da aktif rol alarak kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

KİM KARDASHİAN NE KADAR SERVETE SAHİP?

Kim Kardashian’ın net serveti, çeşitli iş girişimleri ve markaları sayesinde oldukça büyük bir miktarı temsil ediyor. Forbes’a göre, Kim Kardashian’ın gerçek zamanlı net serveti 2024 itibarıyla yaklaşık 1.7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu servetin büyük bir kısmı, iç çamaşırı ve şekillendirici giysi markası Skims’den geliyor.

Skims, 2023 yılında yapılan bir finansman turunda 4 milyar dolar değer biçilmiş. Ayrıca, 2020 yılında kozmetik ve parfüm şirketi KKW Beauty’nin yüzde 20 hissesini 200 milyon dolara Coty’ye satmış ve 2021 yılında KKW Beauty’yi kapatıp, 2022 Haziran’ında SKKN By Kim adında yüksek kaliteli bir cilt bakım koleksiyonu başlatmıştır.

Kardashian’ın serveti, onun medya kişiliği, sosyal medya etkileyiciliği ve çeşitli ticari girişimlerinin yanı sıra, sosyal konularda aktif olması ve bu alanlardaki etkisiyle de desteklenmektedir. Bu servet, onu dünyanın en zengin kadın girişimcilerinden biri yapmaktadır.

KİM KARDASHİAN'IN AİLESİ KİMDİR?

Kim Kardashian’ın ailesi, medya ve iş dünyasında oldukça tanınan bir Amerikan ailesidir. Aile, Kardashian-Jenner ailesi olarak da bilinir ve şu kişilerden oluşur:

• Robert Kardashian: Kim’in babası, ünlü O.J. Simpson cinayet davasında avukat olarak görev almıştır. 2003 yılında özofagus kanserinden vefat etmiştir.

• Kris Jenner: Kim’in annesi, ailenin matriarkı ve çocuklarının kariyerlerini yöneten bir “momager” olarak bilinir. Robert Kardashian’dan boşandıktan sonra, 1991’de Olimpiyat dekatlon şampiyonu Caitlyn Jenner (2015 yılına kadar Bruce Jenner olarak bilinir) ile evlenmiştir.

• Kourtney, Khloé ve Rob Kardashian: Kim’in kardeşleri, her biri kendi iş ve medya projeleriyle tanınmaktadır.

• Kendall ve Kylie Jenner: Kris ve Caitlyn Jenner’ın çocukları, Kim’in üvey kardeşleri. Her ikisi de model ve iş insanı olarak kariyer yapmışlardır.

Aile, “Keeping Up with the Kardashians” adlı reality şovlarıyla geniş çapta ün kazanmış ve bu şov, aile üyelerinin her birinin kendi markalarını oluşturarak çeşitli iş kollarında kariyer yapmalarına olanak tanımıştır. Ayrıca, aile üyeleri çeşitli ilişkiler ve evliliklerle de gündeme gelmiştir.

Örneğin, Kim daha önce Amerikalı rapçi Kanye West ile evliydi ve bu evlilikten dört çocuğu var. Kourtney Kardashian, Amerikalı girişimci Scott Disick ile uzun süreli bir ilişki yaşamış ve üç çocukları olmuştur. Daha sonra baterist Travis Barker ile evlenmiştir.

Khloé Kardashian, Kanadalı basketbol oyuncusu Tristan Thompson ile ilişkisiyle bilinir ve bu ilişkiden iki çocuğu vardır. Rob Kardashian, Amerikalı rapçi ve model Blac Chyna ile bir ilişki yaşamış ve bir çocukları olmuştur. Kylie Jenner, Amerikalı rapçi ve şarkıcı Travis Scott ile bir ilişki yaşamış ve bu ilişkiden iki çocukları olmuştur.