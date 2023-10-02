Kim Milyon Olmak İster yarışmasında daha önce Rabia Birsen Göğercin 1 milyonluk soruyu açtırarak büyük ödülün sahibi olmuştu. Yarışmaya İstanbul’dan katılan bir diğer yarışmacı Ahmet Talha Dağlı da 1 milyonluk soruyu açtırdı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülün 5 Milyon TL'ye yükseltildiği açıklanmıştı. Ahmet Talha Dağlı geçtiğimiz hafta 500.000 TL'lik soruyu doğru bilmişti. Ahmet Talha Dağlı, en son Rabia Birsen Güvercin'in açtırdığı soruyu açtırdı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE 1 MİLYONLUK SORU

Ahmet Talha Dağlı'nın açtırdığı büyük ödül öncesindeki son adım sorusu ise şu şekilde;

1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

A) FRANSA

B) OSMANLI DEVLETİ

C) AVUSTURYA-MACARİSTAN

D) BİRLEŞİK KRALLIK

CEVAP: OSMANLI DEVLETİ

Ahmet Talha Dağlı, 1 Milyonluk sorunun cevabından emin olamadığını söyleyerek yarışmadan çekildi. 500.000 TL ödülün sahibi olan Ahmet Talha Dağlı, soruyu cevaplasaydı Osmanlı Devleti cevabını vereceğini söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki üzerine sorunun cevabı da açıklandı. Cevap Osmanlı Devleti idi.

Dağlı bu soruyu doğru bilmesi halinde hem 5 Milyon TL büyük ödül sorusunu açtıran ilk yarışmacı olacak hem de yarışma tarihinin ilk defa 5 Milyon TL ödül kazanan yarışmacısı olacaktı.