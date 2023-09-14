Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül ne kadar oldu? Kim Milyoner Olmak İster'de ödülü ne kadar kaç TL?

Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül tutarı değişti. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül ne kadar oldu? Kim Milyoner Olmak İster'de ödülü ne kadar kaç TL?

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül ne kadar oldu? Kim Milyoner Olmak İster'de ödülü ne kadar kaç TL?

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi ayrışması Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül tutarı 1 milyon TL’ydi. Son olarak geçtiğimiz hafta yarışan Rabia Birsen Göğercin yarışmanın en büyük ödülü olan 1 milyon TL’yi kazanmasının ardından Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül tutarının değiştiği duyuruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül ne kadar oldu? Kim Milyoner Olmak İster'de ödülü ne kadar kaç TL?

Ekranların en sevilen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül tutarı değiştirildi. 12 soruluk yarışmaya 4 Milyon TL değerinde bir soru daha eklendi. Yeni ödül 24 Eylül Pazar akşamından itibaren geçerli olacak.

Rabia Birsen Göğercin, yarışmanın en büyük ödülü olan 1 milyon TL’lik soruya doğru yanıt vererek büyük ödülün sahibi olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' 1 Milyon TL'lik büyük ödülünü verdikten sonra, bu sezona yeni para ağacıyla devam edecek.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BÜYÜL ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Büyük ödülün 5 milyon liraya yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13’üncü soru olarak ilave edildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜL TABLOSU

1.Soru-2.000 TL 2.Soru-5.000 TL / BARAJ 3.Soru-7.500 TL 4.Soru-10.000 TL

5.Soru-20.000 TL 6.Soru-30.000 TL 7.Soru-50.000 TL BARAJ 8.Soru-100.000 TL 9.Soru-200.000 TL 10.Soru-300.000 TL

11.Soru-500.000 TL 12.Soru-1.000.000 TL 13.Soru-5.000.000 TL

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