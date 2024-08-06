Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye 75'incisi bu soruya cevap veremedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" programının dün akşamki bölümü büyük bir heyecanla izlendi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık öğrencisi Ayşe Naz Babalık'ın yarıştığı anlar izleyicilerin dikkatini çekti.

Türkiye genelinde YKS eşit ağırlıkta 75. olan Ayşe Naz Babalık'a, "Hangisi 'iki' kelimesinin sözlük tanımıdır?" sorusu yöneltildi.

Yarışmacı, joker hakkını kullanarak seyircilere danıştı. Seyircilerden "Birden bir artık" yanıtını aldıktan sonra sonraki soruya geçti. Ancak, sesli soruda elenerek yarışmadan 5 bin lira ödülle ayrıldı.

Basit bir soruda seyircilere danışması ise izleyicileri şaşırttı.