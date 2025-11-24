Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran olay! Düzce’den gelen 27 yaşındaki Tarih Bölümü mezunu Elif Okumuş, daha ilk soruda yaptığı inanılmaz hatayla elenerek tarihe geçti.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışmasında şok bir an yaşandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Elif Okumuş, programa büyük umutlarla geldi ancak heyecana yenik düştü ve 0 (sıfır) TL ile veda etti.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ

Kaynarca’nın sorduğu açılış sorusu şuydu:

“Size ‘çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu’ gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?”

Şıklar:

A) Aç mısın?

B) Ne içersin?

C) Tatlı yer misin?

D) Kahvaltı yaptın mı?

Doğru cevap tabii ki B şıkkı “Ne içersin?” idi. Ancak Elif Okumuş, heyecandan A şıkkı “Aç mısın?”ı işaretledi. Cevap açıklandığında stüdyoda buz gibi bir sessizlik hakim oldu.

Genç yarışmacı, gözlerine inanamadı ve ilk soruda elenen nadir isimlerden biri olarak yarışmaya veda etti.

Sosyal medya kısa sürede patladı! Elif Okumuş, “ilk soru tarihine geçen isim” olarak gündemin zirvesine oturdu.