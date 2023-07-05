Kim Min Jae dünya devine gidiyor. Fenerbahçe bu transferden pay alacak mı

Napoli'nin kazanılan şampiyonluğunda en büuük pay sahiplerinden olan Kim Min Jae'nin yeni takımı belli olsa da gerçekleşecek transfer öncesi akıllara Fenerbahçe'nin bu transferden pay alıp almayacağı geldi.

Kim Min Jae dünya devine gidiyor. Fenerbahçe bu transferden pay alacak mı

2021-2022 sezonunun başında Fenerbahçe'ye katılarak herkesi düşündürse de, gelmesinden itibaren tozu dumana katan Kim Min- Jae, sonrasında Napoli'ye transfer oldu. Aynı performansın daha da ürtüne koymasıyla beraber Napoli'nin kazanılan şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden olan Kim Min Jae'nin bir sonraki durağı netleşiyor.

ALMAN DEVİNE GİDİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; 26 yaşındaki savunmacı, Bayern Münih ile her konuda anlaştı. Haber detayında Kim Min-jae'nin bugün Bayern Münih için sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi. Yine haberde başarılı stoperin Alman devine 5 yıllık imza atacağı aktarıldı.

PAY OLMAYACAK
Öte yandan Fenerbahçe'nin Kim Min-jae transferinden pay alıp almayacağı merak konusuydu. Fenerbahçe transferin gerçekleştiği dönemde KAP'a yaptığı açıklamada sonraki satıştan payla ilgili bir bildiri geçmemişti. Dolayısıyla Sarı-Lacivertlierln bu transferden bir payı olmayacak.

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