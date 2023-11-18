Kim Min-Jae evinin önünde soyuldu. İlginç olay gündem oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae, evinin önünde soyguna uğradı.

SON GÜNCELLEME: Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Kim Min-Jae evinin önünde soyuldu. İlginç olay gündem oldu

Napoli'den Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae, bu sezon gösterdiği performansla savunmanın kilit isimlerinden biri oldu.

18 maçın 17'sinde ilk 11'de yer alan Güney Koreli yıldız, yüksek performansla takdir topluyor.

Ancak yıldız oyuncunun başına ilginç bir olay geldi.

PİRİNÇ PİŞİRİCİSİ ÇALINDI!
Kim Min Jae'nin çok sevdiği bilinen pirinç pişiricisi çalındı.

Yeniçağ'ın Bild'den derlediği habere göre; Kim Min Jae, yükü boşaltırken pirinç pişiricisini kaldırıma bıraktı.

Güney Koreli yıldız geri döndüğünde ise mutfak eşyasının orada olmadığını gördü.

Kim'in, memleketinden gelen bu eşyanın çalındığına üzüldüğü belirtildi.

Ancak oyuncunun danışmanı Dee Hong, Kim'e Güney Kore'den yeni pirinç pişiriciyi getirdi.

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