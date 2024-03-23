Kim Min Jae veda ediyor

Temmuz 2022'de Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, buradaki başarılı performansının ardından Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Bonservisine 50 milyon Euro ödenen Güney Koreli stoper ilk etapta takımın değişmezleri arasına girse de son dönemde yedek kulübesine mahkum kaldı.

Bu gelişmenin ardından Bayern Münih'ten ayrılmaya karar veren Kim Min Jae'ye, Inter talip oldu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalyan devinin sezon sonunda tecrübeli defans oyuncusu için Bayern Münih ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih ile çıktığı 28 maçta toplam 2.288 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.