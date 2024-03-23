Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu

Kaynak: Haber Global
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu
Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Süper Kupa'nın ertelenmesini kabul etmeyen Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray hakkında çok sert açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Süper Kupa’nın tarih belirlenmesinin ardından Galatasaray’a yönelik eleştirilerde bulundu.

Süper Kupa maçının 7 Nisan’da yapılacağının açıklanmasının ardından, Yunanistan Futbol Federasyonu’nun PAOK ve Olympiakos arasındaki maçı ertelemesine atıfta bulunan Ketenci, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) benzer bir yaklaşım beklediklerini ancak böyle bir adım atılmadığını ifade etti.

İşte Ahmet Ketenci'nin Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu yaptığı açıklamalar:

“Yunanistan Futbol Federasyonu'nun ülke futbolu için ve takımlarının başarısı için aldığı kararları gördük. TFF’yle ‘Siz ülke futbolu için ve bizim için bir şey yapacak mısınız?’ diye görüşmelerimiz oldu. Bir şey yapmayacaklarını hissettik ve beklentiye girmedik. Fakat Trabzon’da yaşananlarda sonra yaptığımız bir telefon görüşmesinde bizzat TFF Başkanından gelen öneri ve maç planlama ekiplerini bize yönlendirmesi ile mutabık kalınan tarih rakibimize bildirilmiştir. Yine TFF tarafından bize gelen bir telefon ile ‘Siz de rakibinizle bir görüşme yaparsanız iyi olur’ diye görüş verdiler"

“Galatasaraylı bir yöneticiyle görüştüm. Başkanları ile görüşüp bana geri döndü. TFF’den yazılı bir şey geldiğinde pazartesi günü toplantılarında değerlendireceklerini söylediler. TFF yazıyı gönderdiğinde ise ‘Biz bütün planlarımızı 7 Nisan’a göre yaptık’ diye yazılı cevap verdiler. Hiç şaşırmadık .Biz bu samimiyetsizliği defalarca gördük. Bir basın toplantısında “Süper kupa için karar mekanizması TFF'dir’ diyen de sonrasında maç 7 Nisan’da diyen de yazı gelsin pazartesi toplantıda değerlendiririz diyen de aynı kişidir. Bari pazartesi toplantınızı yapıp öyle cevap verip lafınızı yemeseydiniz.”

“Birisi bir açıklama yapıyor, karar verici TFF diyor. Diğeri oradan topa giriyor ortam kötü bu ortamda ötelesek iyi olur siz bize bir tarih verin hemen değerlendirelim diyor. Sonrası malum işte... Neyse bizim açımızdan durum net ‘Hazırladıkları bir kurtlar sofrası var. Bizi yemeye çalışıyorlar ama kusura bakmasınlar, biz onlara büyük geliriz, bizi yiyemezler!”

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