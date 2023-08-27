Kimi vahşice öldürür kimi canları acımasın diye uğraşır

Duyarlı bir vatandaş, evinde kırılan bardak parçalarını, sokak hayvanlarının çöp konteyneri içerisinde zarar görmemeleri için, önce kullanmadığı bir tişörtle sardı, ardından siyah poşet geçirip bantlayarak çöp konteynerine bıraktı.

Kimi vahşice öldürür kimi canları acımasın diye uğraşır

Sokak hayvanları, çöp konteyneri ve çevresini yiyecek bulmak için karıştırırken kesici ve delici maddeler nedeniyle yaralanıyor hatta bu yaralanmalar ölümleriyle sonuçlanabiliyor.

İNSANLIK DERSİ VERDİ

Bu yaralanmalara karşı önlem alan duyarlı bir vatandaş adeta insanlık dersi verdi.

Evinde bulaşık yıkarken yere düşüp kırılan bardağın parçalarını süpüren bir vatandaş, kullanmadığı bir tişörte parçaları sardı. Ardından sardığı bardak parçalarını siyah bir poşete daha sarıp hayvanların açamayacağı şekilde sıkıca bant ile bağlayarak çöp konteynerine attı.

Video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

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