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Kimler, neden akapunktur yaptırabilir?

Akupuntur kökeni çok eskilere dayanıyor. Peki kilo vermek isteyenler tercihlerinde haklı mı? Kimler akapunktur yaptırabilir? Uzm. Dr. Zafer Özer o soruların yanıtlarını verdi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:06
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Kimler, akapunktur yaptıramaz?

Kimler, neden akapunktur yaptırabilir?
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Akapunktur uzmanı Zafer Özer, "Özellikle Türkiye'de ve dünyada son yıllarda en sık kullanıldığı alan kilo kontrolüdür. Akupunktur sonrasında tokluk hissi, susama hissinin artması, metabolizmayı hızlandırıcı etkileri, iştahı azaltması ve yağ yakımını hızlandırması nedeni ile obezite hastaları tarafından çok sevilmektedir" diye açıklama da bulundu.

Dr. Özer, "Akupunkturun tıpta tanımı 'vücuttaki belirli yani özel noktaların uyarılmasını gerektiren, genellikle cilde nüfuz eden bir iğne ile ağrıyı hafifleten ya da çeşitli sağlık durumlarını tedavi etmeye yardımcı olan tamamlayıcı bir tıbbi uygulamadır'. Geçmişten günümüze kadar teknolojinin gelişmesiyle beraber akupuntur uygulamaları da elbett gelişti. Bu uygulamalarda iğneleme metodu dışında moksa, elektro, lazer, manyetik, masaj ve sono akupunktur yöntemleri de kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE AKAPUNKTUR KULLANILIR"

Akupunturda vücudun belirli noktaları altın, gümüş ya da çelik iğneler batırılıyor. Özer, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"İğneler batırıldığı zaman sinir uçları uyarılır ve uyarı sinir yolları ile omuriliğe, oradan da beyindeki merkezlere ulaşır. Bunun sonucu olarak vücudumuzda çeşitli kimyasal maddeler salgılanır ve dolaşım yoluyla bu maddeler hastalıklı bölgeye ulaşarak etki eder. Uygulama budur…”

Akapunktur tedavisinden Dünya Sağlık Örgüt'ünün de haberi var. Birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını biliyor. Bu hastalıkların başında romatizmal hastalıklar yani boyun kireçlenmesi, gonartroz, diz kireçlenmesi, bel ve boyun fıtığı, siyatik, tenisçi dirseği başta olmak üzere tüm tendinitlerde olmak üzere baş ağrısı ve migren, periferal nöropati, trigeminal nevralji, yüzfelci geliyor. Bazı nörolojik hastalıklar da da kullanılıyor.

AKAPUNKTUR HANGİ RAHATSIZLIKLARDA KULLANILMAZ?

Akupunkturun eğitim almış hekimlerce yapılmasına dikkat çeken Uzm. Dr. Zafer Özer, "Özel steril yani tek kullanımlık çelik iğneler hekim tarafından hastaya, hastalığına göre belirlenmiş noktalara batırılarak uygulanır. Yaklaşık 20-40 dakika arasında iğneler vücutta bekletilir. Hekim uygun görürse benzer uygulamayı kulaktan da yapabilir. Yine hekim uygun gördüğü hastalarda kulaktaki belirli noktalara kalıcı iğne tedavisi de uygulayabilir. Akupunktur erken doğum gibi bazı komplikasyonlara yol açabileceğinden hamile kadınlara, kalp pili olanlara, kanser tedavisi alan hastalara kullanılmaz. Kan sulandırıcı kullanan hastalara ise kontrollü bir şekilde uygulanabilmektedir'' şeklinde konuştu.

DHA

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