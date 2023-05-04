Kimlere hangi bakanlıklar verilecek. Derin kulislerin yazarı Fikret Bila isim isim açıkladı

Gazeteci Fikret Bila, CHP kulislerinde kimlerin hangi bakanlıklar için konuşulduğunu aktardı.

Kimlere hangi bakanlıklar verilecek. Derin kulislerin yazarı Fikret Bila isim isim açıkladı

Gazeteci Fikret Bila, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına telefonla bağlanarak edindiği kulis bilgilerini aktardı.

"Henüz liderler düzeyinde bakanlıkların bölüşümü yapılmadı, bu seçimden sonra gerçekleşecek ama partilerin eğilimi ortaya çıktı" diyen Bila, kimlerin hangi bakanlık için düşünüldüğünü anlattı:

Örneğin CHP’nin mutlaka ve mutlaka İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nı almak istediği şeklinde bir bilgi sahibiyiz. Bunun da nedenini şöyle izah ediyor uzmanlar, bu üç bakanlık da siyaset üstü bakanlıktır. Biri adalet dağıtır biri güvenliği sağlar, biri de ulusal çıkarları korur. Bu üç bakanlıkta yapı çok bozuldu.

“ÜÇ KİŞİNİN İSMİ GEÇİYOR”
Örneğin adalet bakanlığı için milletvekili adayı olmayan CHP’liler üzerinde durmak lazım. Örneğin Adalet Bakanlığı için Muharrem Erkek’in adı geçiyor.

İçişleri Bakanlığı için Engin Özkoç, Dışişleri için henüz bir isim telaffuz edilmedi ama Selin Sayek Böke’den ve Ünal Çeviköz’den söz edenler var.

Kadın kolları genel başkanı Aylin Nazlıaka var, yine milletvekili olmayan Suzan Şahin var. İşte sayın bir iki isim telaffuz etti biliyorsunuz Çanakkale’de Balıkesir’de. Çanakkale ve Balıkesir’in birer bakanı olacağını söyledi.

Muharrem Erkek zaten Çanakkale milletvekiliydi, adalet Bakanlığı için onun ismi geçiyor. Enerji Bakanlığı için de Balıkesir milletvekili olan ama tekrar aday gösterilmeyen Ahmet Akın’ın ismi geçtiğini söyleyebiliriz.

Böyle isimler yavaş yavaş Millet İttifakı'nın gündeminde. Bu da şunu gösteriyor ki Millet İttifakı Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağından çok emin görünüyor.

Aile, Çalışma sosyal bakanlıkları için Aylin Nazlıaka var. Yine deprem bölgesinden milletvekili olmayan Suzan Şahin var.”

Öne Çıkanlar
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Son Haberler
Paraşütçüler ağaçlarda takılı kaldı Güncel
Paraşütçüler ağaçlarda takılı kaldı
İngiltere, Kral Charles’ın taç giyme törenine hazırlanıyor Dünya
İngiltere, Kral Charles’ın taç giyme törenine hazırlanıyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara flaş cevap: Allah bir daha nasip etmesin Spor
Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara flaş cevap: Allah bir daha nasip etmesin
Gwyneth Paltrow Ben Affleck ve Brad Pitt'in yatak odası performanslarını açıkladı Magazin
Gwyneth Paltrow Ben Affleck ve Brad Pitt'in yatak odası performanslarını açıkladı
Instagram'da Türkiye için ücretli "Mavi tik" dönemi başladı Teknoloji - Otomotiv
Instagram'da Türkiye için ücretli "Mavi tik" dönemi başladı
Soylu 'Erdoğan'ın Türkiye'si ABD başkanını takmıyor' dedi akıllara Trump'ın mektubu ve Rahip Brunson olayı geldi Siyaset
Soylu 'Erdoğan'ın Türkiye'si ABD başkanını takmıyor' dedi akıllara Trump'ın mektubu ve Rahip Brunson olayı geldi
Alev alan minibüs demir yığınına döndü Güncel
Alev alan minibüs demir yığınına döndü