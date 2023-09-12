'Kimse kusura bakmasın' diyerek anlattı. Üstündağ Filenin Sultanları'na neden özel uçak tutmadığını açıkladı: Hesap soruyorlar

A Milli Futbol Takımı'nın her yere özel uçakla gitmesine rağmen Avrupa Şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımımız'ın tarifeli uçakla yurda dönmesi büyük tepki toplamıştı.

Gururumuz olan kızlarımız 3 gün sonra da Japonya'ya olimpiyat seçmelerine gitmiş, bu uzun yolculuğu da tarifeli uçakla yapmıştı.

Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, bunun nedenini Sözcü'den Bahadır Çokişler'e anlattı. Üstündağ'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

- Şampiyon olduktan sonra kızlara "Bir gün daha kalalım. Sizi özel uçakla götüreyim. Program yapalım" dedim. Ancak kızlar "Dönelim başkan" dedi. Yoksa ana sponsorumuz zaten özel uçak ayarlayacaktı.

- Aşırı ilgi olunca olimpiyat elemelerine hazırlık kampı için sizin iddia ettiğiniz gibi Tokyo değil Fukuoko'ya gittik.

- Kimse kusura bakmasın ama benim özel uçak tutma yetkim yok. Denetlemeye geldiklerinde hesap soruyorlar.

- Bu arada THY sponsorumuzdur.