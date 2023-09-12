'Kimse kusura bakmasın' diyerek anlattı. Üstündağ Filenin Sultanları'na neden özel uçak tutmadığını açıkladı: Hesap soruyorlar

Avrupa Şampiyonu olan voleybolcularımızın özel uçak yerine tarifeli uçakla yurda dönmesi ve ardından Japonya'ya gitmesi eleştirilmişti. Başkan Akif Üstündağ bunun nedenini açıkladı.

'Kimse kusura bakmasın' diyerek anlattı. Üstündağ Filenin Sultanları'na neden özel uçak tutmadığını açıkladı: Hesap soruyorlar

A Milli Futbol Takımı'nın her yere özel uçakla gitmesine rağmen Avrupa Şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımımız'ın tarifeli uçakla yurda dönmesi büyük tepki toplamıştı.

Gururumuz olan kızlarımız 3 gün sonra da Japonya'ya olimpiyat seçmelerine gitmiş, bu uzun yolculuğu da tarifeli uçakla yapmıştı.

Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, bunun nedenini Sözcü'den Bahadır Çokişler'e anlattı. Üstündağ'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

- Şampiyon olduktan sonra kızlara "Bir gün daha kalalım. Sizi özel uçakla götüreyim. Program yapalım" dedim. Ancak kızlar "Dönelim başkan" dedi. Yoksa ana sponsorumuz zaten özel uçak ayarlayacaktı.

- Aşırı ilgi olunca olimpiyat elemelerine hazırlık kampı için sizin iddia ettiğiniz gibi Tokyo değil Fukuoko'ya gittik.

- Kimse kusura bakmasın ama benim özel uçak tutma yetkim yok. Denetlemeye geldiklerinde hesap soruyorlar.

- Bu arada THY sponsorumuzdur.

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