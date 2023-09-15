Türkiye'nin başarısı FIVB'nin gözüne battı. Anında kural değiştirdiler

Voleybolda 'yabancı' ile ilgili yeni bir karara imza atıldı. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) aldığı kararı açıkladı.

Türkiye'nin başarısı FIVB'nin gözüne battı. Anında kural değiştirdiler

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından yeni bir karara imza attı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FIVB, "voleybolcu devşirme yönteminde" bugün itibariyle değişiklik yaptı.

FIVB'nin aldığı karar sonrası bir ülkenin A milli takımında forma giymiş voleybolcular, vatandaşlık alsa da artık başka bir ülkenin A milli takımında oynayamayacak.

Başka ülkelerde doğan ve söz konusu tarihten önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan 5 isim ise bu karardan etkilenmeyecek ve A milli takımlarda forma giyebilecek.

MELISSA VARGAS OYNAYABİLECEK Mİ?
Bu karar sonrası akıllara milli takımın yıldızı Küba asıllı Melissa Vargas geldi.
Melissa Vargas, 2021 yılında Türkiye vatandaşlığına geçtiği için FIVB'nin yeni kuralından etkilenmeyecek.
İşte FIVB'nin bu kuralı için akıllara gelen isimler şu şekilde;

ALEKSIA KARUTASU
Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya gelen Aleksia Karutasu, 2022'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti.
VakıfBank kadrosunda bulunan ve 2022'de Türk vatandaşlığına kabul edilen Aleksia, "bekleme süresi" dolunca yeni statüden etkilenmeyecek ve Filenin Sultanları'nda boy gösterebilecek.

ADIS VE MİRZA LAGUMDZIJA
Bosna Hersek doğumlu voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija, 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı kadrosunda ağabeyi Adis ile birlikte yer alan Mirza, Filenin Efeleri ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli formayı giyebilmek için elemelerde ter dökecek.

MERT MATIC
Bosna Hersek asıllı Mert Matic, 2017 yılında Türk vatandaşlığına geçti.
Milli takımın alt kategorilerinde oynayan 1995 doğumlu Matic, İsrail'de oynanan Avrupa Şampiyonası elemelerinde Filenin Efeleri kadrosunda kendine yer buldu.
Efeler Ligi'nde gelecek sezon Halkbank forması giyecek Matic de yeni statüden etkilenmeyecek 5 sporcu arasında buluyor.

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