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Yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı. Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sakarya'da cadde ortasında yarı çıplak halde çıkan bir kişi etrafa küfürler ve hakaretler savuşturdu. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şahıs emniyete götürüldü. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olay sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 05:47
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Kimse ne olduğunu anlayamadı. Yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı

Yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı. Kimse ne olduğunu anlayamadı
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Sakarya'da cadde ortasında yarı çıplak halde çıkan bir şahıs etrafa küfürler ve hakaretler savuşturdu

İHA’nın haberine göre; olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki bıçakla caddenin ortasına çıktı.

Daha sonrasında üstünü çıkaran ve yarı çıplak şekilde iç çamaşırları ile çevresine küfür ve hakaret savuran şahsa vatandaşlar müdahale edemedi.

DAKİKALARCA HAKARETLER SAVURDU

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, bu esnada elindeki bıçağı vücuduna dayayarak dakikalarca çevresine hakaretler savurdu. Adrese ulaşan polis ekiplerince müdahale edilen şahıs, etkisiz hale getirildi. Daha sonrasında polis otosuna bindirilen şahıs karakola götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kimsenin ne olduğunu anlayamadığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen şahsın yarı çıplak şekilde cadde ortasında durması, elindeki bıçakla kendine zarar vermeye çalışması ve küfretmesi yer alıyor.

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